Сторонники Навального попросили политического убежища на Украине

Пограничники Украины заявили, что на границе двух стран двое граждан России из оппозиционного блока Алексея Навального попросили политического убежища на Украине, сообщается на сайте украинской госпогранслужбы.

По данным ведомства, это произошло утром 15 июня в одном из пунктов пропуска на границе с Россией.

"К представителям госпогранслужбы Украины обратились двое граждан России... и попросили политического убежища на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они предъявили для контроля заграничные паспорта граждан России и сразу выразили намерение получить защиту.

"Было установлено, что данные граждане относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию", - подчеркнули в сообщении пограничники.

В настоящее время россиян пропустили через границу и направили в миграционную службу.