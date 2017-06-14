Американские сенаторы поддержали законопроект о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости

За расширение списка ограничительных мер выступило большинство сенаторов. Новые санкции в отношении России рассматриваются в качестве поправки в рамках законопроекта о санкциях против Ирана. Согласно документу, президент США Дональда Трамп не сможет ни снять, не ослабить ограничения без согласия конгресса. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российским банкам с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Голосование по данному законопроекту пройдёт в конгрессе 15 июня. Затем документ должна будет одобрить палата представителей, после этого - президент США Дональда Трамп. В Москве негативно отнеслись к обсуждению законопроекта.