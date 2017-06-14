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Сенат США одобрил новое "наказание" для РФ
Американские сенаторы поддержали законопроект о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
За расширение списка ограничительных мер выступило большинство сенаторов. Новые санкции в отношении России рассматриваются в качестве поправки в рамках законопроекта о санкциях против Ирана. Согласно документу, президент США Дональда Трамп не сможет ни снять, не ослабить ограничения без согласия конгресса. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российским банкам с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Голосование по данному законопроекту пройдёт в конгрессе 15 июня. Затем документ должна будет одобрить палата представителей, после этого - президент США Дональда Трамп. В Москве негативно отнеслись к обсуждению законопроекта.
США и Европейский союз наложили санкции на Россию в 2014 году после того, как Крым по результатам референдума вошёл в состав России. Список ограничительных мер неоднократно дополнялся.
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