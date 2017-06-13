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Казахстан извинился перед Украиной
Авторы арт-объекта в Астане, на котором была изображена карта Украины без Крыма, принесли извинения. С таким заявление выступил заместитель главы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. Слова дипломата передает Sputnik Казахстан.
«Не надо политизировать этот инцидент – инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями», – заявил Тлеуберди.
12 июня в центре Астаны были выставлены 84 фигуры с символикой разных стран. Крым был обозначен на фигуре с картой России. В связи с жалобой за ночь российскую и украинскую фигуры полностью перекрасили. В связи с инцидентом Украина направила Казахстану ноту протеста. Выставка проходила в рамках проекта «Астана Арт Фест». Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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