Казахстан извинился перед Украиной

«Не надо политизировать этот инцидент – инсталляция была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями», – заявил Тлеуберди.

12 июня в центре Астаны были выставлены 84 фигуры с символикой разных стран. Крым был обозначен на фигуре с картой России. В связи с жалобой за ночь российскую и украинскую фигуры полностью перекрасили. В связи с инцидентом Украина направила Казахстану ноту протеста. Выставка проходила в рамках проекта «Астана Арт Фест». Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.