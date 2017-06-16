Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность выделить Греции новый транш кредита в рамках программы финансовой помощи в 8,5 миллиарда евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на источника в кулуарах Еврогруппы.

«Да, согласовали», — ответил он на вопрос, согласован ли размер нового транша в 8,5 миллиарда евро.

Также Еврогруппа согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

«Мы готовы рассмотреть возможность увеличения средней продолжительности кредитов EFSF максимум на 15 лет», — сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции.