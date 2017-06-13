Доклад ООН: Украина лишила пенсий 400 тысяч человек

Власти Украины лишили пенсий более 400 тысяч человек. К такому выводу пришли авторы доклада, опубликованного Управлением Верховного комиссара Организации объединённых наций (ООН) по правам человека. Текст исследования приводится на сайте организации.

«По меньшей мере 160 тысяч пенсионеров, проживающих на территории, контролируемой вооруженными группами, не получали пенсий в период с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г., поскольку они не были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица, как того требуют постановления правительства, принятые в ноябре 2014 г. Те, кто зарегистрировался как ВПЛ, были подвергнуты сложной процедуре верификации, в результате которой в 2016 г. были прекращены пенсионные выплаты 43% ВПЛ, имеющим право на пенсию (более 400 тысяч человек)», - говорится в докладе.

Данные меры в Киеве объясняют «экономией средств». Доклад создавался по данным, полученным мониторинговой миссией ООН в период с 16 февраля по 15 мая 2017 года. В исследовании подчёркивается, что вооружённый конфликт на востоке страны не имеет «видимой перспективы окончания». В докладе отмечается, что действия украинской власти «свидетельствуют о возможной предвзятости». Авторы исследования отмечают факты насилия, пыток и казней на территории Украины. Правоохранительные органы расследованием этих противозаконных действия либо не занимаются, либо сознательно его затягивают.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.