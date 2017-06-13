Киев направил ноту Казахстану

Украинские власти направили ноту протеста Казахстану в связи с арт-объектом на выставке в Астане. На экспонате авторы не указали на карте Украины Крым. Об этом сообщает «Укринформ»

«Астана Арт Фест» проходит под патронатом Акимата - городской власти города Астана. Возможно, там не заметили или не разобрались. Пока неизвестно, чья это была инициатива - возможно, исключительно художника. Мы работаем, чтобы это досадное недоразумение решить. По крайней мере, я надеюсь, что это недоразумение, и проблема будет закрыта», - заявил временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора.

Джиджора заявил, что нота протеста, направленная властям среднеазиатской республики, связана с «наличием признаков нарушения территориальной целостности украинского государства».

На фестивале в центре казахстанской столицы были выставлены 84 фигуры с символикой разных стран. Крым был обозначен на фигуре с картой России. В связи с жалобой за ночь российскую и украинскую фигуры полностью перекрасили. Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.