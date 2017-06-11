В США посчитали всех живущих там русских

В США живет около 3-4 млн русских. Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС) Наталию Сабельник.

«В Америке проживает, по разным данным, от 3 до 4 млн соотечественников. Вести точный их подсчет практически невозможно, поскольку прибывшие из России еще в рамках старой эмиграции вообще никаким образом не становились на учет. Трудно сосчитать и тех, кто не идентифицирует себя как русский. Кроме того, сложно подвести статистику в отношении выходцев из бывших республик Советского Союза», — заявила Сабельник.

Всего, по ее словам, на территории США может проживать до 7 млн русскоязычных граждан. Больше всего их находится в Нью-Йорке.

Председатель КСОРС отметила, что в последние три года поток эмиграции из России ослабевает. Идеологические причины уже не играют такую роль как в СССР. Лет 10-15 назад в США устремился поток научной интеллигенции: ученые, инженеры, состоявшиеся специалисты. Сейчас эмиграция пошла на спад.

«За последние три года, думаю, приезжают уже намного меньше», - сказала она.

Глава КСОРС посетовала на то, что россияне не интересуются политикой в США и поэтому диаспора не представлена в органах власти, в отличие от латиноамериканцев или китайцев. По ее словам, русские в Штатах любят обсуждать политику на кухне, и дальше этого дело не идет, во власть они не рвутся.