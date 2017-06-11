Генпрокурор США Сешнс даст показания в сенате

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате, выступив перед комитетом по разведке. Об этом сообщает CNN.

"Комитет по разведке сената - наиболее подходящее место для такого рода вопросов, поскольку он проводил расследование и у него есть доступ к релевантной, засекреченной информации", - говорится в письменном уведомлении Сешнса.

Не сообщается однако, будет ли слушание в сенате проходить в открытом или закрытом режиме.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми выступил на многочасовых слушаниях в конгрессе США.