РИМ, 10 июн — РИА Новости Александр Логунов . Бразильская полиция задержала в Сан-Паулу одного из главарей калабрийской мафии Винченцо Макри, которого готовились включить в списки наиболее опасных из разыскиваемых преступников Италии, сообщает итальянская полиция.

Арестованный является сыном известного представителя криминального мира Антонио Макри, которого называли "боссом двух миров" из-за его преступной деятельности на территории Канады и США. Он был убит в Италии в 1975 году в ходе затяжного конфликта между мафиозными кланами, получившего название "первая война ндрангеты".

Его сын Винченцо продолжил дело отца: известно, что с 1989 по 2002 годы он отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в международной контрабанде наркотиков. В последние годы он проживал в Нидерландах, где продолжал обслуживать преступные интересы ндрангеты, но избежал ареста.

Задержание калабрийского мафиози произошло в аэропорту крупнейшего бразильского города Сан-Паулу, сообщила итальянская полиция. Он пытался вылететь в Венесуэлу, где проживал по поддельным документам. Теперь вместо полета в Каракас его ожидает экстрадиция, арест и следствие на родине.