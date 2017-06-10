Главные события у вас в почте
В Бразилии задержали итальянского мафиози, сына "босса двух миров"
РИМ, 10 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Бразильская полиция задержала в Сан-Паулу одного из главарей калабрийской мафии Винченцо Макри, которого готовились включить в списки наиболее опасных из разыскиваемых преступников Италии, сообщает итальянская полиция.
Арестованный является сыном известного представителя криминального мира Антонио Макри, которого называли "боссом двух миров" из-за его преступной деятельности на территории Канады и США. Он был убит в Италии в 1975 году в ходе затяжного конфликта между мафиозными кланами, получившего название "первая война ндрангеты".
Его сын Винченцо продолжил дело отца: известно, что с 1989 по 2002 годы он отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в международной контрабанде наркотиков. В последние годы он проживал в Нидерландах, где продолжал обслуживать преступные интересы ндрангеты, но избежал ареста.
Задержание калабрийского мафиози произошло в аэропорту крупнейшего бразильского города Сан-Паулу, сообщила итальянская полиция. Он пытался вылететь в Венесуэлу, где проживал по поддельным документам. Теперь вместо полета в Каракас его ожидает экстрадиция, арест и следствие на родине.
Операция, проведенная бразильской полицией в сотрудничестве с итальянским следствием и органами Интерпола, уже удостоилась похвалы со стороны начальника полиции Италии Франко Габриэлли и главы МВД Марко Миннити, который назвал задержание Макри "еще одной важнейшей операцией в борьбе с ндрангетой, которая встает в один ряд с арестами других опасных беглых преступников".
Brasile catturato @policiafederal Vincenzo Macrì #ndrangheta tra i latitanti più pericolosi indagini #SquadraMobile #Sco #Scip @INTERPOL_HQ pic.twitter.com/G4Cds0TVR3— Polizia di Stato (@poliziadistato) 10 июня 2017 г.
Оставить комментарий