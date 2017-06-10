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В Сомали произошла стрельба при раздаче гумпомощи
В Сомали пять человек погибли в результате стрельбы при раздаче гуманитарной помощи, передает Reuters.
Инцидент произошел в городе Байдоа. По предварительным данным, стрельбу устроили две группы военных.
"В результате стрельбы погибли пять человек, большинство из них женщины", - говорится в сообщении.
Еще более 10 человек получили ранения.
Ранее самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали в провинции Гедо.
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