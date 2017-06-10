В Сомали произошла стрельба при раздаче гумпомощи

В Сомали пять человек погибли в результате стрельбы при раздаче гуманитарной помощи, передает Reuters

Инцидент произошел в городе Байдоа. По предварительным данным, стрельбу устроили две группы военных.

"В результате стрельбы погибли пять человек, большинство из них женщины", - говорится в сообщении.

Еще более 10 человек получили ранения.