«Почему ты такой важный?» Туристка не узнала президента Болгарии

Туристка из Бразилии пообщалась с президентом Болгарии, не подозревая, кто он такой. История произошла в болгарском селе Странджа, куда глава государства Румен Радев приехал, чтобы посмотреть традиционные танцы.

В сети есть видео этой встречи. Президент Болгарии с женой в окружении охраны идет через толпу гуляющих. Видно, как многие люди останавливаются и фотографируют его. Бразильская туристка тоже подходит сфотографироваться и завязывается непринужденная беседа:

Туристка: Я не знаю тебя, но...

Президент: Откуда ты?

Туристка: Из Бразилии.

Президент: Из Бразилии? Что ты тут делаешь?

Туристка: А почему нет?

Президент: Ты знаешь, что сейчас здесь будет?

Туристка: Какое-то шоу с огнем. А кто ты такой? Почему ты такой важный

Президент: Кто важный?

Туристка: Ты.

Президент: Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь.

Туристка: Нет, все фотографируют тебя. Ты важный. Почему?

Президент: Я президент.

Туристка: Нет! Это правда?

Румен Радев вступил на президентский пост 22 января 2017 года. До этого он был командующим военно-воздушных сил Болгарии. В начале 90-х Радев окончил эскадронную офицерскую школу «Максвелл» в США. В 2003-м он вернулся в Америку и с отличием окончил военно-воздушный колледж как магистр стратегических исследований.