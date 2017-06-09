Атаковавшие ополченцев силовики попали в «настоящий ад»

В 93-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины рассказали о бое на Бахмутской трассе под Желобком. По словам военнослужащих, это было «настоящим адом». Об этом сообщает ТСН

Трое бойцов были госпитализированы в военный госпиталь, четырех человек доставили в областную больницу.

По словам военнослужащих, они пять часов подряд провели под прицельным огнем.

По словам нейрохирургов, боец «родился в рубашке». Осколок попал ему в затылок, но трепанация не понадобится. Однако двум другим раненым придется восстанавливать поврежденные осколками глаза.

Ранее сообщалось об атаке на позиции ополченцев. Украина не отрицает, что бойцы периодически совершают попытки продвижения на небольших участках.