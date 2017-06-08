Бои за Желобок: украинские военные попытались прорваться к Луганску

Вооружённые силы Украины провели массированное наступление на ЛНР. Под артиллерийский обстрел попал ряд населённых пунктов в окрестностях Луганска — Бахмутка, Желобок, Кировское, Калиново, Фрунзе, Донецкий. Армия страны попыталась прорвать линию обороны самопровозглашённой республики. В бой была брошена пехота, танки и БМП. Подразделения ВСУ вошли в один из населённых пунктов ЛНР — село Желобок. Однако ополченцы отстояли эту территорию, отбив три атаки военных. Эксперты полагают, что Киев заранее планировал нападение. Бывший командир донбасского батальона «Призрак» Юрий Шевченко рассказал RT о стратегическом значении села.

ВСУ обстреляли населённые пункты в окрестностях Луганска из крупнокалиберных орудий. По сведениям местного информагентства «Исток», артобстрел центральных кварталов Кировска (город областного значения, расположен к западу от Луганска) начался ранним утром, когда мирные жители ещё спали. Обстрел велся из 122-мм гаубиц Д-30. Днём Народная милиция ЛНР совместно с республиканским МЧС вела эвакуацию детей из обстреливаемых населённых пунктов. Люди прятались от снарядов в подвалах.

Как сообщил RT представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко , во второй половине дня во вторник обстрелы немного затихли.

«Днём мы сбили украинский беспилотник — может быть, из-за этого и затихли обстрелы, так как ВСУ не могут вести корректировку огня. Сейчас МЧС готовится эвакуировать детей, на текущий момент о желании эвакуировать своих детей заявили девять семей», — рассказал Марочко в интервью RT.

Представитель Народной милиции уточнил, что противник три раза пытался прорвать линию обороны ЛНР, но был отброшен на свои исходные позиции.

«Со стороны народной милиции ЛНР один боец получил тяжёлые ранения, а в Кировске ранения получил один мирный житель — он был ранен вылетевшими от взрыва стеклами. Информация о пострадавших уточняется. Противник применял тяжёлую артиллерию, нарушая таким образом Минские соглашения. Донецкий обстрелян 26 раз, Кировск — более 10 раз, число обстрелов населённого пункта Желобок вообще уже не поддаётся исчислению», — добавил Андрей Марочко.

Также сообщается о том, что группа журналистов, следовавших из Кировска в Луганск, попала под обстрел ВСУ в районе посёлка Фрунзе. Об этом со ссылкой на Андрея Марочко, который во время обстрела был вместе с представителями прессы, сообщил «Луганский информационный центр». К счастью, никто не пострадал.

ВСУ вели обстрелы со стороны подконтрольных украинским силовикам населённых пунктов Новотошковское и Крымское.

Стратегическое значение

Наибольшим обстрелам подвергся посёлок Желобок. Местные жители делились друг с другом информацией в социальных сетях. Сообщалось об активных уличных боях в селе. Днём там наблюдались перебои с сотовой связью.

Ближе к вечеру стало ясно, что ВСУ не смогли занять Желобок. Военные приостановили попытки продвинуться в этом направлении. Такую информацию со ссылкой на оборонное ведомство ЛНР сообщил «Луганский информационный центр».

Как рассказал RT бывший командир батальона «Призрак» Юрий Шевченко, бойцы из его подразделения находятся в зоне боевых действий под Луганском. «Ни одного метра наши бойцы не уступили сегодня. По погибшим — двое ополченцев сегодня погибли, один тяжелораненый. На стороне ВСУ потери порядка 10—12 человек. ВСУ задействовали больше роты, применяли 152-мм артиллерийские орудия. Боёв в самом Желобке не было, больше столкновений на окраинах», — уточнил Шевченко.

Он объяснил, почему ВСУ пытались отбить именно Желобок. Дело в том, что, укрепившись там, они смогли бы «доставать» и до других населённых пунктов. «В 2014 году, отстояв Алчевск, мы не подпустили украинские войска на то расстояние, с которого артиллерия может бить по другим территориям. Желобок тоже имеет стратегическое значение, он нужен ВСУ для увеличения дальности артиллерийских обстрелов», — подчеркнул ополченец.

Жертвы среди мирного населения

Это не первая атака ВСУ за последние дни, проведённая в районе, где действует режим перемирия. 5 июня украинская артиллерия обстреляла Петровский район Донецка. В результате тяжёлые ранения получил 9-летний ребёнок, его мать погибла. Сейчас мальчик находится в больнице, накануне он был прооперирован. По вине украинских силовиков ребёнок остался сиротой. На следующий день в Донецке прошёл митинг под лозунгом «Мир, открой глаза!» — местные жители в очередной раз призвали мировое сообщество обратить внимание на смерти мирного населения Донбасса от рук украинских военных.

Киев готовит наступление не только на ЛНР, но и на ДНР. Как заявил 7 июня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин , ВСУ стягивают к линии соприкосновения крупнокалиберную артиллерию.

«Так, в районе населённых пунктов Семигорье, в 7 км от линии соприкосновения, установлено местоположение двух 122-миллиметовых САУ «Гвоздика», Марьинка, в 1 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение двух танков», — заявил Басурин.

В Киеве практически не скрывают намерения разрешить конфликт на Донбассе силовыми методами. 3 июня депутат Верховной рады , экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что украинская сторона готова к операции по захвату ДНР и ЛНР.

Ранее глава миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью радиостанции Deutschlandfunk сообщил о резком росте числа нарушений режима перемирия в Донбассе. Только за последнюю неделю мая наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 1200 обстрелов на линии соприкосновения, заявил Хуг. Это почти в полтора раза больше, чем отмечалось ранее.

Спланированная атака

В Минске тем временем проходят очередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Участники подгрупп по гуманитарным и экономическим вопросам должны, в частности, обсудить обмен пленными. Экономическая подгруппа оценивает ситуацию вокруг введённой Киевом блокады ДНР и ЛНР, а также возникшую в Луганске проблему с водоснабжением.

Напомним, 5 мая украинская сторона без предупреждения урезала снабжение столицы ЛНР водой на 85%.

Ограничение подачи воды в Луганск — ещё один признак того, что Киев заранее планировал возобновить вооружённые столкновения. Напомним, к аналогичным мерам украинские власти прибегали в 2014 году, когда из-за разрушения коммуникаций и водной блокады город оказался на краю гуманитарной катастрофы.

Как пояснила в интервью RT гражданка Германии, ранее воевавшая в ополчении ЛНР, Маргарита Зайдлер, сегодняшнее военное обострение не является неожиданностью.

«Это было ожидаемо. Киевский режим не намерен успокоиться до тех пор, пока республики Донбасса не будут полностью подавлены. Но конечной целью Киева являются даже не ЛДНР, а Россия. Изначально было ясно, что украинская сторона не будет соблюдать Минские соглашения», — отметила Зайдлер.

Такую точку зрения разделяет директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов . Эксперт считает, что военное наступление ВСУ на позиции ЛНР — закономерный итог предыдущих шагов украинской политической элиты.

«Например, во время недавней поездки Александра Турчинова в занятые ВСУ районы Донбасса он заявил, что война закончится, только если украинские военные возьмут Москву. Он, конечно, пошутил, но в целом Киев придерживается крайне агрессивной политики. То, что произошло сегодня, и воинственная риторика украинских политиков — звенья одной цепи», — считает Денисов.

По мнению Денисова, украинская сторона совершенно сознательно пошла на это обострение, пользуясь тем, что страны Запада не реагируют на факты нарушения перемирия со стороны ВСУ. Украина не настроена на мирный процесс, убеждён собеседник RT.

За стол переговоров Киев садился только после крупных военных поражений — под Иловайском и Дебальцево.

«За время активных военных действий пострадают сотни, даже тысячи людей. Замечено, что ВСУ возобновляют обстрелы накануне международных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев каждый раз пытается обвинить в нарушении перемирия Донецк и Луганск. К сожалению, это противостояние может длиться десятилетиями», — отметил Денисов в интервью RT.

*«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, запрещённое в России.