Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции.

«Несмотря на предыдущие предупреждения, поддерживающие режим силы вошли в установленную зону избежания конфликтов, речь идет о танке, артиллерии, средствах ПВО, несущих вооружение технических автомобилях и более 60 солдатах, которые представляли угрозу коалиции и партнерским силам, находящиеся в гарнизоне Ат-Танфа», — говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что коалиция не планирует вести боевые действия против сирийской армии, однако в случае необходимости будет защищаться. 18 мая коалиция уже наносила удар в районе Ат-Танфа по отрядам проправительственных сил в Сирии. Международная коалиция во главе с США ведет антитеррористическую операцию в Сирии и Ираке с 2014 года. Власти арабской республики не давали согласия на ведение военных действий на своей территории.