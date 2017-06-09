Эксперт: консерваторы не простят Мэй потерю большинства в парламенте

Голосование на досрочных парламентских выборах закончилось в Великобритании в ночь на пятницу. По данным единственного проводимого exit poll, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест.

"Это означает, что Тереза Мэй крупно рискнула и проиграла… Тереза Мэй будет вынуждена уйти в отставку. Она сделала большую ставку и проиграла, так что ее партия вонзит ей нож в спину. Консервативная партия очень безжалостна", - сказал эксперт.