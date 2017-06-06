Блок Порошенко обвинил Тимошенко в госизмене

По его словам, десятки миллиардов долларов «пошли Путину и российской армии».

«И все это из-за газового контракта, который, к сожалению, заключила с Россией бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Фактически на сегодня каждый украинец отдал Путину более 700 долл. Подписанный контракт – это просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов Украины, которое чуть не уничтожило страну. Контракт создал основания для агрессора требовать у Украины дополнительно десятки миллиардов долларов», - сказал Герасимов.

По его словам, от банкротства Украину спасли «решительные действия» президента Петра Порошенко, парламента и юристов.

Глава БПП призвал антикоррупционные органы начать соответствующие проверки в отношении Тимошенко, а после доложить о результатах парламенту. В ответ Тимошенко заявила о политическом давлении.