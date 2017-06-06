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Блок Порошенко обвинил Тимошенко в госизмене
«Блок Петра Порошенко» обвинил бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко в государственной измене и потребовал проверить газовый контракт, который она подписала с Россией в 2009 году. Об этом в ходе заседания согласительного совета заявил глава фракции Артур Герасимов, сообщает телеканал «112 Украина».
По его словам, десятки миллиардов долларов «пошли Путину и российской армии».
«И все это из-за газового контракта, который, к сожалению, заключила с Россией бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Фактически на сегодня каждый украинец отдал Путину более 700 долл. Подписанный контракт – это просто преступление против украинского народа, это предательство национальных интересов Украины, которое чуть не уничтожило страну. Контракт создал основания для агрессора требовать у Украины дополнительно десятки миллиардов долларов», - сказал Герасимов.
По его словам, от банкротства Украину спасли «решительные действия» президента Петра Порошенко, парламента и юристов.
Глава БПП призвал антикоррупционные органы начать соответствующие проверки в отношении Тимошенко, а после доложить о результатах парламенту. В ответ Тимошенко заявила о политическом давлении.
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