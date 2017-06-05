ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Ранее сообщалось, что среди жертв теракта в Лондоне оказались граждане Канады и Франции

В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения.

Полиция ликвидировала нападавших на месте происшествия. К настоящему моменту по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.