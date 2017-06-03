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ТАСС

Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещаний

Асад обвинил Трампа в невыполнении обещаний
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Президент США Дональд Трамп "доказал еще раз, что глава Белого дома лишь играет отведенную ему роль и не является самостоятельной фигурой, принимающей решения". Об этом заявил в Дамаске президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телевидению. Выдержки из него привела на своем сайте канцелярия главы САР.
"Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний и взял курс, противоположный на 180 градусов тому, что обещал", - сказал Асад.
В мире Ливан США
Башар Асад Дональд Трамп
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