Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещаний

Президент США Дональд Трамп "доказал еще раз, что глава Белого дома лишь играет отведенную ему роль и не является самостоятельной фигурой, принимающей решения". Об этом заявил в Дамаске президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телевидению. Выдержки из него привела на своем сайте канцелярия главы САР.

"Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний и взял курс, противоположный на 180 градусов тому, что обещал", - сказал Асад.