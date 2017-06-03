У посольства Украины в Софии прошла акция протеста

Антитеррористическая акция прошла 3 июня у посольства Украины в Софии. Как сообщает агентство BGNES , собравшиеся передали письмо с требованием «остановить террор на Украине» послу Украины. Под обращением подписались десятки человек.

«Мы собрались перед посольством, чтобы выразить поддержку болгарам, которые сегодня находятся на Украине, подвергаются страшным репрессия и гонениям со стороны киевского режима», -- сказала представитель национального движения «Болгария за мир» Ася Иванова.

Она напомнила об инциденте, когда в Белгороде-Днестровском был избит националистами и облит зеленой краской представитель болгарской общины, депутат горсовета Василий Кашти.

«Мы надеемся, что Украина предпримет меры против таких радикальных настроений, потому что это далеко от той европейской модели, к которой они стремятся», -- сказал один из участников акции. Об этом же говорится и в письме, авторы которого отмечают, что насилие и экстремизм в стране в конечном итоге влияют на весь украинский народ.

«Наши соотечественники на Украине рассказали нам, что были обвинены в сепаратизме, потому что они говорят на болгарском языке», -- рассказала Ася Иванова. Собравшиеся сегодня у посольства люди намерены обратиться к президенту Болгарии к премьер-министру страны с просьбой защитить болгар на Украине.