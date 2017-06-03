Депутат Рады назвал три возможных направления атаки российской армии на Украину

Российская армия может атаковать Украину из Крыма, через Донбасс и с севера в направлении Харькова и Киева. Такое предположение депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук сделал в интервью порталу «Апостроф», опубликованном в субботу, 3 июня.

Он отметил, что в украинском Генштабе не считают участок госграницы в районе Донбасса самым опасным. По его словам, это связано с тем, что в зоне АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовые действия в регионе — прим. «Ленты.ру» ) располагаются наиболее готовые к боям соединения украинской армии.

«Намного большая проблема — это то, что происходит на севере Донбасса, то есть на границе Украины с Россией, но севернее. Поскольку с той стороны действительно идет сосредоточение, формируются новые дивизии за счет переформатирования имеющихся бригад и фактического дополнения их, набивания дополнительными силами и средствами. Речь идет фактически о двух армиях», — сказал Тымчук.

Он добавил, что российской армии будет сложно наступать из Крыма из-за узкого перешейка, который соединяет полуостров с материком. «Провести десантную или комбинированную десантную операцию (с моря и с воздуха) россияне могут попытаться. Но дело в том, что таких серьезных операций Россия не проводила, пожалуй, со времен Второй мировой войны», — отметил депутат Рады.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке территории. Российские власти указывают на полную бездоказательность подобных заявлений.