Ярош рассказал о подготовке Киевом операции по мгновенному захвату ДНР и ЛНР

«Провести в свое время, когда мы будем готовы, мгновенную военную операцию в восточных оккупированных районах Донецкой и Луганской областей — это нам под силу. Главное, чтобы на то была политическая воля и мы готовились к этому, а не думали, что придет кто-то и нам поможет», — заявил Ярош.

Он добавил, что мгновенно захватить Крым украинской армии будет тяжело, так как Россия «превратила его в огромную военную базу».

31 мая депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны за 5-6 дней смять оборону ополченцев Донбасса и выйти к границе России. Самым уязвимым участком обороны ДНР он назвал Новоазовский район на юге республики. Украинский парламентарий добавил, что военнослужащих ВСУ на линии соприкосновения в три раза больше ополченцев. По его словам, техническое превосходство также на стороне украинской армии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.