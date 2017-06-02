Представитель ООН призвала расследовать авиаудар по центру Луганска летом 2014 года

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер считает необходимым провести расследование авиаудара со стороны украинских силовиков по центру Луганска летом 2014 года. Соответствующее заявления он сделала во время поездки в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

В ходе встречи с уполномоченным представителем ЛНР на минских переговорах Владиславом Дейнего и руководителем рабочей группы по обмену пленных Ольгой Кобцевой она подчеркнула, что факт обстрела был отдельно отмечен в докладе ООН.

"В нашем отчете по ответственности за убийства, которые происходили в ходе конфликта, мы также отобразили этот случай (обстрел киевскими силовиками центра Луганска - прим. ТАСС )", - приводит слова Фрейзер Луганскинформцентр.

"Очень важно, чтобы проводились расследования в отношении убитых и раненых в результате конфликта. Чтобы потом была понесена ответственность за то, что происходит", - добавила представитель ООН.