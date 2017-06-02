Трамп пытался отменить санкции против РФ. Кто ему помешал?

По словам экс-координатора санкционной политики в Госдепартаменте Дэна Фрида, сразу после инаугурации к нему начали поступать сообщения от чиновников, которым поручили разработать проект по отмене санкций. Однако представители Госдепартамента начали агитировать Конгресс принять законопроект, который не позволит снять ограничения в отношении России, так как «это была бы выигрышная со всех сторон ситуация для Москвы».

В итоге 7 февраля сенаторы Бен Кардин Линдси Грэм представили законопроект, согласно которому Белый дом не может снять санкции с России без согласования данного решения с Конгрессом.

При этом собеседник издания из Белого дома утверждает, что администрация Трампа «продолжает изучать все санкции». Он также уточнил, что это «касается не только России».