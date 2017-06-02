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Трамп пытался отменить санкции против РФ. Кто ему помешал?
Бывшие сотрудники Госдепартамента США заявили, что администрация американского президента Дональда Трампа практически сразу после инаугурации нового главы государства занялась вопросом о снятии с России санкций. Об этом сообщает Yahoo.
По словам экс-координатора санкционной политики в Госдепартаменте Дэна Фрида, сразу после инаугурации к нему начали поступать сообщения от чиновников, которым поручили разработать проект по отмене санкций. Однако представители Госдепартамента начали агитировать Конгресс принять законопроект, который не позволит снять ограничения в отношении России, так как «это была бы выигрышная со всех сторон ситуация для Москвы».
В итоге 7 февраля сенаторы Бен Кардин и Линдси Грэм представили законопроект, согласно которому Белый дом не может снять санкции с России без согласования данного решения с Конгрессом.
При этом собеседник издания из Белого дома утверждает, что администрация Трампа «продолжает изучать все санкции». Он также уточнил, что это «касается не только России».
В четверг, 1 июня, сообщалось, что США могут вернуть России две дипломатических резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде. Ранее, согласно решению администрации президента Барака Обамы, они были закрыты в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы лидера США.
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