Порошенко согласился на банкротство Украины

Киеву придется заплатить долги «Нафтогаза» , которые составляют более 5 млрд долларов. Об этом сообщает mk.ru

По словам адвоката Олега Сухова, Стокгольмский арбитражный суд отменил условие «бери или плати», которое содержится в контракте с «Газпромом» . «Вместе с тем арбитраж упразднил запрет на реэкспорт российского газа и постановил пересмотреть цену в контракте компаний начиная с 2014 года. Можно попытаться обратиться в международные инстанции, но там речь будет идти уже не об аресте, а о самом факте злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа, что и стало основанием для назначения штрафа», — пояснил Сухов.

Отмечается, что «газовая задолженность» Украины превышает пять миллиардов долларов. Эта сумма в 10 раз превышает годовой доход «Нафтогаза». При этом российская сторона требует Киев заплатить по другим долгам примерно $30 млрд.

«Представители Нацбанка Украины говорили, что без кредитов от МВФ или других международных кредитных организаций их страну ждет дефолт. Судебные иски к «Газпрому», судя по всему, можно считать последней попыткой Незалежной удержаться на экономическом плаву», - рассказал начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов

По его словам, Украина может «загнать себя в энергетический лабиринт», из которого ей будет очень тяжело выбраться.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российская сторона требовала взыскания долга за поставленный в 2013–2014 годах газ, а также средств по формуле «бери или плати».