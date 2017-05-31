СМИ: мэр Днепра переборщил со скандалами

В мае 2017 года самым скандальным украинским политиком стал мэр Днепра (бывшего Днепропетровска) Борис Филатов , которого за месяц успели обвинить в коррупции, «кумовстве» и трате денег из бюджета на пиар. Как пишет автор 112.ua Никита Синицин, к организации этих скандалов могут быть причастны сторонники президента Украины Петра Порошенко

По данным телеканала, все началось с драки в мэрии Днепра 26 апреля 2017 года. Ее участниками стали общественный активист Сергей Варфоломеев , заместитель мэра Михаил Лысенко и, предположительно, сам градоначальник. На место вызвали полицию, и в ее присутствии Филатов пригласил Варфоломеева к себе в кабинет, «из которого последний вышел, прижимая руки к лицу».

Глава города все обвинения в избиении отрицал, назвав случившееся провокацией со стороны неких сил, «захватывавших здание горсовета» и «заводивших в зал «титушек».

Девятого мая в Днепре произошли столкновения между радикалами, пытавшимися сорвать шествие «Оппозиционного блока» в честь Дня Победы, и участниками этого шествия. В результате драки пострадали несколько человек, десятки людей были задержаны, а затем сменилось руководство местной полиции. Филатов во время массовой драки посещал ветеранов Великой Отечественной войны.

Двадцать пятого мая несколько депутатов горсовета обвинили Филатова в масштабных коррупционных действиях при реконструкции нового моста через Днепр. Также в СМИ появилась информация о миллионных тратах на пиар из городского бюджета. Филатов обвинения снова отверг.

Двадцать седьмого мая Филатов назначил главой муниципальной полиции Днепра экс-начальника днепропетровского «Беркута» Андрея Ткаченко , которого подозревали в избиениях активистов Майдана. После этого начался скандал с обвинениями мэра в сотрудничестве с бывшими членами Партии регионов, которая была правящей во времена президентства Виктора Януковича

Двадцать восьмого мая Филатов «на своей основной площадке для пиара – социальной сети Facebook» назвал одну из пользовательниц «****** овцой», после чего на него ополчились подписчики.

В ответ на обвинения, посыпавшиеся на него в последние несколько дней, Филатов заявил, что скандал «инспирирован его врагами» и «осуществляется руками блогеров-порохоботов [сторонников Порошенко]».

Среди особенно ярых противников Филатов, по словам Синицина, действительно оказались сторонники Порошенко. Его драка с активистом вспыхнула в присутствии съемочной группы «Пятого канала», принадлежащего украинскому президенту. Один из депутатов городского совета, заявивший о коррупции в мэрии, – Дмитрий Хозин - является членом президентской фракции «Блок Петра Порошенко».

По версии Синицина, Филатов, возможно, решил развернуться в сторону администрации президента , с помощью которой он сможет «перечить» Игорю Коломойскому, а концентрация общественного внимания на скандалах с его участием – это «толчок-стимул» Филатова «к следующему шагу» со стороны команды Порошенко.

Борис Филатов - украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. В ноябре 2015 года он занял пост мэра Днепра. Принимал участие в резонансных судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ Филатова стали называть «штатным адвокатом» принадлежащей Коломойскому группы «Приват».