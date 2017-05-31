Дутерте напомнил дочери Клинтонов про историю с Моникой Левински

Президент Филиппин Родриго Дутерте напомнил дочери бывшего президента США Челси Клинтон о том, что у ее отца был роман со стажеркой Моникой Левински , сообщает Рейтер . Таким образом глава государства ответил на критику Клинтон в свой адрес.

Недовольство дочери американского экс-президента вызвали слова Дутерте о насилии над женщинами. Филиппинский лидер сделал резкое высказывание, объявляя военное положение в стране.

"За это военное положение и любые его последствия отвечать буду я и только я. Делайте свою работу. Остальное — за мной. Если надо — я сяду за вас в тюрьму. Если вы изнасилуете трех женщин, я скажу, что это сделал я", — заявил Дутерте в обращении к солдатам, его цитирует Daily Mail.

Челси Клинтон написала на это в Twitter: "Несмешно. Совсем. Дутерте — бандит и убийца, который не обращает внимание на права человека. Важно и дальше говорить о том, что изнасилование — это не шутки".

В ответ Дутерте напомнил о нескольких случаях сексуального насилия над японками в Окинаве, где базируются американские войска. "Это преступление действительно совершают солдаты, преимущественно американцы, в Окинаве. А о филиппинских военных такого никто никогда не слышал", — заявил президент. Он также объяснил, что имел в виду, когда говорил об изнасилованиях.

"Я предупредил солдат, что за любое их действие отвечать придется мне. Я взял на себя ответственность за их глупость. Я выразился саркастично", — подчеркнул Дутерте.

Филиппинский лидер осудил тех, кто обрушился на него с критикой. "Эти бабы, они слышат только про изнасилования. Как, например, эта Челси, она на меня набросилась… Я ей так скажу: а когда твой отец, президент Соединенных Штатов, занимался сексом с Левински и другими женщинами в Белом доме, каково тебе было? На него ты тоже накинулась?" — спросил Дутерте.