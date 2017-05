Американский комик извинилась за публикацию снимков с муляжом головы Трампа

Женщина-комик из США Кэти Гриффин извинилась за публикацию фотографий, на которых она держит в руках муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа , вызвавших бурную реакцию в социальных сетях.

Friend text me this "I hear Tijuana is beautiful this time of year."https://t.co/JsP1paLxjB

— Tyler Shields (@tylershields) 30 мая 2017 г.

"Я приношу свои искренние извинения. Я только сейчас вижу реакцию на эти снимки. Я комик. Я перешла черту… Я понимаю как он (снимок – ред.) оскорбил людей. Это было не смешно. Я понимаю это. Я делала много ошибок за свою карьеру. Я буду продолжать. Я прошу у вас прощения. Я убираю изображение. Я попрошу фотографа убрать изображение. Я слишком далеко зашла. Я сделала ошибку и была неправа", — заявила Гриффин на видеозаписи, опубликованной в ее микроблоге в Twitter.

Ранее информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. Как сообщается на сайте портала, в ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Также читателям предложили проголосовать и дать оценку фотографиям. Согласно запущенному на сайте издания голосованию, 78% читателей посчитали, что эти снимки "заходят слишком далеко", 22% считают, что это "честная игра". Всего на данный момент на сайте проголосовали почти 138 тысяч человек.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB

— Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 мая 2017 г.