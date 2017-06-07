В ЛНР сообщили о смерти 10 бойцов ВСУ

Около 10 человек из отрядов украинской армии погибли после попытки прорыва в районе села Желобок в Луганской области. Об этом сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, передает «Интерфакс».

Бойцы Вооруженных сил Украины попытались прорвать оборону на линии соприкосновения в районе села Желобок. Однако народная милиция сдержала атаку.

По словам Марчоко, среди бойцов народной милиции был ранен один человек.

В ЛНР заявили об обстреле жилых кварталов города Кировска бойцами ВСУ. По словам Марочко, снаряды попали в жилые дома на улице Мичурина и в квартале 50 лет СССР. Стреляли из тяжелых орудий — 22-миллиметровых гаубиц Д-30 — со стороны поселка Новотошковка. Читать далее >>