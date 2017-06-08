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СМИ: ракеты КНДР были крылатыми и упали в экономической зоне Японии

Ракеты КНДР были крылатыми и упали в экономической зоне Японии
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Пущенные в ночь на четверг пакеты КНДР не были баллистическими, они пролетели 200 километров (примерно треть расстояния до японского побережья) и упали в исключительной экономической зоне Японии, передает японское агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
По сообщению южнокорейского агентства Рёнхап, ракеты были крылатыми.
Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что из района Вонсан на восточном побережье КНДР были проведены сразу несколько пусков баллистических, предположительно противокорабельных ракет. Правительство Японии также заявляло, что Северная Корея провела пуск баллистической ракеты.
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