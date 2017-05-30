Американцы боятся идти в отпуск

Американцам требуется намного меньше времени для отдыха, чем их европейским коллегам: менее 17 дней, во Франции, например, требуется 30 дней. Но многим американцам этого вполне хватает.

Более половины всех американцев (54%) не использовали все положенные им выходные дни в прошлом году, проработав в общей сложности на 662 млн дней больше, чем требуется, из которых 206 млн дней нельзя пролонгировать или обналичить, то есть американцы лишены права воспользоваться днями эквивалентом $66 млрд, согласно данным отчета Time Off, группы, источником финансирования которой является турбизнес.

Несмотря на то, что группа проявляет большой интерес в содействии более активного использования отпусков, результаты проведенного среди работающих американцев опросов показывают нездоровое нежелание работников уходить в заслуженный отпуск. Почти 60% американских рабочих, которые не берут положенный им отпуск, отметили, что боятся того объема работы, к которому надо будет вернуться после отпуска. Согласно опросу, такого мнения придерживаются 7331 работающих американцев. Другие (47%) говорят, что остаются на рабочем месте, потому что считают, что никто не сможет сделать их работу, либо потому что хотят произвести впечатление на своих боссов своей самоотверженностью (36%).

Есть немало доказательств того, отпуск хорошо влияет на работников и их производительность, поскольку они восстанавливают свою энергию, улучшают внешний вид, видят новую перспективу в своей профессиональной деятельности, способны генерировать новые идеи. Рабочие, недополучающие отпускные дни, в конечном итоге работают с большим напряжением и имеют меньше шансов на повышение.

Когда рабочие не берут отпуск, зачастую это происходит потому что культура их компании не поощряет это. И несмотря на то, что большинство менеджеров (81%) говорит, что отпуск повышает боевой настрой работников и снижает профессиональное выгорание, лишь половина опрошенных руководителей говорят, что их компания поощряет отпуск. Хорошая новость заключается в том, что после того как с 1996 года началось устойчивое сокращение отпускных дней, было отмечено большее количество американцев, пользующихся положенным им отпускным периодом. В среднем американцы проводят 16,8 дней в отпуске, это не сравнится с отпускным периодом во Франции. Но это только начало.