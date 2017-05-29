Стало известно об угрозе выдачи Киеву бывшего министра образования ДНР

Виталий Лейбин. Бывшего министра образования самоповозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), активную участницу борьбы за федерализацию региона Татьяну Мармазову могут выдать Украине. Об этом в понедельник, 29 мая, на своей странице в Facebook сообщил главный редактор журнала «Русский репортер»

«Татьяну Мармазову, которую называют мамой донецкого федерализма, задержали в Туле по обвинению в нарушении миграционного законодательства и будут обсуждать депортацию в Киев, то есть туда, где ее ждет арест СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру» ) и уголовные дела за сепаратизм», — написал Лейбин.

Он уточнил, что у Мармазовой проблема «с продлением разрешения на временное проживание в России, у нее украинский паспорт». По этому поводу обратилась с заявление в апелляционную инстанцию Тульского городского суда.

Информацию о задержании Мармазовой подтвердил на своей странице Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов . Парламентарий отметил, что направил депутатский запрос в соответствующие органы власти. «Мармазовы — русские интеллигенты. Татьяна профессор политологии, доктор наук, Руслан ( Руслан Мармазов — прим. «Ленты.ру») — известный журналист. Их имена в черных списках СБУ», — пояснил он.

Так как украинские власти преследуют активистов самопровозглашенных республики Донбасса и сторонников федерализации страны в различных регионах, оппозиционерам приходится скрываться на территории других государства, в том числе и в России.