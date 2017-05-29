Трамп заявил о «смерти» Obamacare

Президент США Дональд Трамп сообщил, что система американского здравоохранения после отмены программы Obamacare станет лучшей из представленных в мире.

«Я полагаю, что мы добавим больше денег (в реформу. — RT) здравоохранения и сделаем его лучшим, чем где-либо. Obamacare мертва — республиканцы сделают гораздо лучше!», — написал Трамп в Twitter.

Также американский президент сообщил, что реформа налоговой системы США откроет большие преимущества для всех американцев.

Ранее в конгрессе США подсчитали, сколько американцев лишатся медстраховки при отмене Obamacare.