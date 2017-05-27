Далее:
Главное сейчас
ФБА «Экономика сегодня»

Трамп раскритиковал страны-члены НАТО

Трамп раскритиковал страны-члены НАТО
Фото:
Американский президент Дональд Трамп считает несправедливым, что Вашингтон вносит намного больший вклад в финансирование НАТО, чем другие страны-члены альянса.
По его мнению, другие государства должны начать платить больше, чем сегодня. Трамп убежден в том, что сегодняшняя ситуация несправедлива по отношению к США и простым американцам, которые платят налоги.
Об этом глава Белого дома заявил в рамках своего выступления на американской военной базе итальянской Сигонелле.
Трамп заверил, что работает над изменением сегодняшней практики финансирования Североатлантического альянса. По его мнению, некоторых изменений в этом направлении уже удалось достичь.
В мире
НАТО
Дональд Трамп
Оставить комментарий

ФБА "Экономика сегодня": последние новости