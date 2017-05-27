Трамп раскритиковал страны-члены НАТО

Американский президент Дональд Трамп считает несправедливым, что Вашингтон вносит намного больший вклад в финансирование НАТО , чем другие страны-члены альянса.

По его мнению, другие государства должны начать платить больше, чем сегодня. Трамп убежден в том, что сегодняшняя ситуация несправедлива по отношению к США и простым американцам, которые платят налоги.

Об этом глава Белого дома заявил в рамках своего выступления на американской военной базе итальянской Сигонелле.

Трамп заверил, что работает над изменением сегодняшней практики финансирования Североатлантического альянса. По его мнению, некоторых изменений в этом направлении уже удалось достичь.