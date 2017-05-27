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Суд на Украине не стал рассматривать иск к Порошенко о запрете "ВКонтакте"
Высший административный суд Украины оставил без движения иск против президента страны Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
"Исковое заявление оставить без движения. Установить срок для устранения недостатков искового заявления до 23 июня 2017 года", - отмечено в постановлении суда.
Ранее иск в суд подал местный юрист.
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