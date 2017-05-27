МИД Италии: страны G7 признали важность диалога с Россией

Страны «Большой семёрки» констатировали важность диалога с Москвой, особенно в поиске и выработке решений основных международных кризисов, а также в ответах на вызовы современности, начиная с терроризма, заявил ТАСС министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

«Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», - сказал министр.