Главные события у вас в почте
МИД Италии: страны G7 признали важность диалога с Россией
Анджелино Альфано
Фото: EPA
Страны «Большой семёрки» констатировали важность диалога с Москвой, особенно в поиске и выработке решений основных международных кризисов, а также в ответах на вызовы современности, начиная с терроризма, заявил ТАСС министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.
«Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», - сказал министр.
Вместе с тем, он дал понять, что страны Группы семи будут придерживаться прежней позиции в отношении России и ее «ответственности в украинском кризисе, вынудившего страны "семерки" ввести ограничительные меры в разных форматах (на уровне ЕС и национальных уровнях)». Отметив, что на Москву будет по-прежнему оказываться давление, Альфано заявил, что продолжительность европейских санкций «зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Вечерняя Москва
-
360tv.ru
-
РИА "ФедералПресс"