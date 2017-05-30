В МИД КНДР ответили на жесткие заявления Японии

МИД КНДР официально ответил на заявления Японии относительно угрозы и провокации, которую собой несут ракетные испытания Пхеньяна, в северокорейском внешнеполитическом ведомстве отметили, что просто предпринимают меры по укреплению собственной безопасности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Этим заявлением в МИД КНДР отреагировали на осуждение со стороны Японии в связи с недавним ракетным запуском и угрозы Токио предпринять жесткие санкции против Пхеньяна. Северокорейских дипломат заявил, что в данный момент стратегические силы КНДР нацелены на объекты США в регионе, однако цели могут и поменяться, передает ТАСС

«КНДР будет производить более точные и разнообразные ядерные вооружения и средства их доставки до тех пор, пока США и их вассалы не сделают разумный выбор», — заявили в МИД КНДР.