Тиллерсон отклонил запрос о мероприятиях Госдепа по случаю Рамадана

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отверг предложения о мероприятиях по случаю мусульманского праздника Рамадан.

Таким образом, в Госдепе впервые почти за 20 лет отказались от проведения мероприятий по случаю мусульманского праздника, которые регулярно проходили в США с 1999 года.