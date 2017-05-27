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Тиллерсон отклонил запрос о мероприятиях Госдепа по случаю Рамадана
Фото: Bao Dandan/Xinhua
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отверг предложения о мероприятиях по случаю мусульманского праздника Рамадан.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте США, глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон отклонил запрос о проведении мероприятий по случаю Рамадана.
Таким образом, в Госдепе впервые почти за 20 лет отказались от проведения мероприятий по случаю мусульманского праздника, которые регулярно проходили в США с 1999 года.
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