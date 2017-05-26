Запрет «ВКонтакте» на Украине – это борьба с «щупальцами Кремля». С таким заявлением выступил украинский президент Петр Порошенко . Об этом политик сообщил в своей статье, опубликованной изданием Politico

«Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку. […] щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», - написал Порошенко.

Порошенко добавил, что на блокировку социальных сетей, «управляемых Россией», Кремль «ответил массированной и скоординированной кибератакой». Украинский президент призвал страны «Большой семерки» сохранять санкции против России и вкладывать деньги в безопасность Украины. Политик добавил, что «путь восстановления отношений с Москвой лежит через Киев». Публикация приурочена к саммиту G7 в Италии, который пройдет на Сицилии 26-27 мая.