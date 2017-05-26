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Порошенко пожаловался на "щупальца Кремля"
Фото: официальный сайт президента Украины
Запрет «ВКонтакте» на Украине – это борьба с «щупальцами Кремля». С таким заявлением выступил украинский президент Петр Порошенко. Об этом политик сообщил в своей статье, опубликованной изданием Politico.
«Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку. […] щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», - написал Порошенко.
Порошенко добавил, что на блокировку социальных сетей, «управляемых Россией», Кремль «ответил массированной и скоординированной кибератакой». Украинский президент призвал страны «Большой семерки» сохранять санкции против России и вкладывать деньги в безопасность Украины. Политик добавил, что «путь восстановления отношений с Москвой лежит через Киев». Публикация приурочена к саммиту G7 в Италии, который пройдет на Сицилии 26-27 мая.
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. Также под запрет попали ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус», авиакомпания «ЮТэйр» и ряд российских телеканалов. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал закон русофобским. Отношения между Москвой и Киевом испортились весной 2014 года, когда Крым вошел в состав России по результатам референдума. Кроме того, киевские власти неоднократно обвиняли Москву в военной и финансовой поддержке ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной вооруженного конфликта.
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