DM: на саммите НАТО муж премьера Люксембурга присоединился к первым леди

На саммите НАТО в Брюсселе супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, бельгийский архитектор Готье Дестне, проводил время вместе с другими «вторыми половинами» лидеров стран альянса, сообщает Daily Mail.

В чёрном костюме и сером галстуке «первый джентльмен», как его называет издание, вместе с «гламурными» первыми леди и подругами участников саммита позировал для групповых фото во дворце Лакен. В отличие от нескольких женщин, которые сменили свои наряды после экскурсии по музею бельгийского художника Рене Магритта, Дестне предпочёл не переодеваться.

Во время официальной фотосессии во дворце Лакен, которая состоялась перед торжественным ужином для спутниц и спутников натовских лидеров, Готье Дестне стоял прямо позади супруги президента США Дональда Трампа Меланьи и супруги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «благочестивой мусульманки» Эмине, которая выглядела «не слишком довольной», отмечает издание. Также мужу люксембургского премьера удалось пообщаться с новой первой леди Франции Брижит Макрон.

Daily Mail напоминает, что два года назад Ксавье Беттель стал первым европейским лидером-гомосексуалистом, вступившим в брак со своим партнёром. Свадьба состоялась всего несколько месяцев спустя после того, как в Люксембурге легализовали однополые браки.