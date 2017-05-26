Лукашенко рассказал о своей мечте

Александр Лукашенко в детстве мечтал стать футболистом. С таким заявлением выступил сам президент Белоруссии. Слова политика передает агентство БЕЛТА

«Я страшно любил футбол и хотел быть великим спортсменом. Но я не попал ни к какому тренеру, да и речи не могло быть. Как могли, так и играли», - заявил Лукашенко.

Свое заявление Лукашенко сделал в Минске на встрече «Молодежь. Взгляд в будущее». Глава государства отметил, что в детстве «и думать не мог о том, чтобы стать президентом, […] чтобы стать каким-то там секретарем». Политик отметил, что жил «не в лучшем селе», где видел страдания местных жителей. Лукашенко с детства мечтал «взять какую-то территорию» и «сделать этим людям что-то хорошее». Президент Белоруссии призвал школьников не покидать свою страну, так как только на родине человек может осуществить свои мечты.