Трюдо похвастался перед Меркель разноцветными носочками

«Классные носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе», — написала Меркель.

Судя по фото, опубликованному Меркель, один носок у Трюдо розового цвета, а другой – голубого. Свои носки политик продемонстрировал на неофициальной встрече глав стран-участниц военного альянса. На момент написания новости публикация в аккаунте канцлера ФРГ набрала более 10 тысяч лайков.