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Трюдо похвастался перед Меркель разноцветными носочками
Фото: Instagram
Председатель правительства Канады Джастин Трюдо показал свои новые разноцветные носки участникам саммита НАТО. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своем аккаунте в Instagram.
«Классные носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе», — написала Меркель.
Судя по фото, опубликованному Меркель, один носок у Трюдо розового цвета, а другой – голубого. Свои носки политик продемонстрировал на неофициальной встрече глав стран-участниц военного альянса. На момент написания новости публикация в аккаунте канцлера ФРГ набрала более 10 тысяч лайков.
Speaking with PM @theresamay, I offered our condolences for the terrorist attack in Manchester. The UK will always have a friend in Canada. 🇨🇦🇬🇧 J’ai offert nos condoléances à la PM @theresamay après l’attentat terroriste survenu à Manchester. Le Canada sera toujours l’ami du R.-U.
Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau)
Ранее премьер-министр Канады опубликовал в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором он беседует с главой правительства Великобритании Терезой Мэй. На фото отчетливо видно, что на Трюдо ярко голубые носки. Саммит НАТО начался 25 мая в Брюсселе.
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