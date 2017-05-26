В одном из дагестанских сел начали контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в одном сел Хунзахского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 03.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах населенного пункта Орота Хунзахского района", — рассказал собеседник агентства.

Ведется поиск боевиков и их пособников, отметил он.