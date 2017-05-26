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В одном из дагестанских сел начали контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в одном сел Хунзахского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.
"В 03.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах населенного пункта Орота Хунзахского района", — рассказал собеседник агентства.
Ведется поиск боевиков и их пособников, отметил он.
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