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СМИ сообщили о том, как Трамп называет премьера Канады
Президент США Дональд Трамп во время общения c военнослужащими на базе ВМС США в Италии использовал прозвище в отношении канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает The Hill.
Во время разговора Трамп обратил внимание на вертолёт, который, согласно его предположению, мог принадлежать японскому премьеру Синдзо Абэ или «Джастину из Канады».
«Великие люди. Мы встретились с множеством хороших друзей на этой неделе, они хорошие люди», — сказал Трамп.
Отмечается, что в начале мая американский лидер уже упоминал Трюдо подобным образом.
Ранее сообщалось, что Трамп опоздал на совместное фото лидеров G7 из-за гольф-карта.
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