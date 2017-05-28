СМИ сообщили о том, как Трамп называет премьера Канады

Президент США Дональд Трамп во время общения c военнослужащими на базе ВМС США в Италии использовал прозвище в отношении канадского премьер-министра Джастина Трюдо . Об этом сообщает The Hill.

Во время разговора Трамп обратил внимание на вертолёт, который, согласно его предположению, мог принадлежать японскому премьеру Синдзо Абэ или «Джастину из Канады».

«Великие люди. Мы встретились с множеством хороших друзей на этой неделе, они хорошие люди», — сказал Трамп.

Отмечается, что в начале мая американский лидер уже упоминал Трюдо подобным образом.

Ранее сообщалось, что Трамп опоздал на совместное фото лидеров G7 из-за гольф-карта.