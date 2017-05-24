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Керри посоветовал американцам учить русский язык

Керри посоветовал американцам учить русский язык
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Американским студентам следует изучать русский язык, чтобы сильнее влиять на администрацию президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь Джон Керри. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
«Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык», — заявил Керри.
Свое заявление Керри сделал в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете. 24 мая Пентагон объявил тендер на преподавание русских военных терминов. Обучение будут проходить военнослужащие 20-го парашютно-десантного полка Национальной гвардии. Преподавание продлится от трех до шести недель.
Спецслужбы США и американская пресса неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутриполитические дела страны. В частности, сообщалось, что российские власти влияли на ход президентских выборов в США. Спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства России» назначен бывший руководитель ФБР Роберт Мюллер. В Кремле все обвинения отвергают и называют их беспочвенными.
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РИА Новости
Администрация США ФБР Гарвардский университет Пентагон
Роберт Мюллер Джон Керри Дональд Трамп
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