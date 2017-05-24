Керри посоветовал американцам учить русский язык

«Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык», — заявил Керри.

Свое заявление Керри сделал в Школе имени Кеннеди при Гарвардском университете . 24 мая Пентагон объявил тендер на преподавание русских военных терминов. Обучение будут проходить военнослужащие 20-го парашютно-десантного полка Национальной гвардии. Преподавание продлится от трех до шести недель.