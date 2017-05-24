Россия и Китай лишили США статуса «сверхдержавы»

Дейв Маджумдар. Соединенные Штаты больше не являются сверхдержавой , так как там, где когда-то Америка занимала позицию полного господства, в настоящее время она столкнулась с конкурентами, которые обладают равноценной силой, пишет обозреватель The National Interest

Противники, изучив возможности США, разработали и будут продолжать развивать возможности для того, чтобы смягчить или напрямую бросить вызов давнему военному доминированию США во всех сферах , - приводит автор слова генерал-лейтенанта морской пехоты США Винсента Стюарта.

По мнению Маджумдара, существуют две страны, которые способны бросить вызов Соединенным Штатам, - это Россия и Китай.

Так, Россия продолжает военную модернизацию. Например, в 2015 и 2016 годах Россия включила в состав своих сухопутных войск модернизированные танки Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. При этом Россия также сосредоточила свое внимание на подводном флоте и наращивает закупку новых многоцелевых истребителей Су-34 и Су-35С, а также беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, заключает Стюарт, Россия оказывается успешной в реформировании своих вооруженных сил, создавая более гибкую силу, способную проводить экспедиционные операции и оказывать поддержку боевым рассчетам за пределами страны .

В то же время Китай также продолжает продвигать реформы своих вооруженных сил и ищет пути усиления своей растущей военной, дипломатической и экономической.

По словам Стюарта, изменения включают в себя перебалансировку сил для повышения значимости ВМС и ВВС. Кроме того, в рамках своей модернизации Китай разрабатывает широкий спектр дальнобойных высокоточных управляемых боеприпасов, которые могут быть развернуты в западной части Тихого океана.

Вместе с тем Китай работает над модернизацией своих ядерных сил, расширяя бункерные и дорожно-мобильные МБР.

В заключении автор отмечает, что в словах Стюарта нет никаких сюрпризов, а смещение США с доминирующих позиций было лишь вопросом времени.