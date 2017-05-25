Корабли КНР сделали предупреждение эсминцу США покинуть акваторию островов Наньша

Китайские корабли отследили и сделали предупреждение американскому эсминцу Dewey, который вошёл «без разрешения» в акваторию спорного архипелага Наньша (Спратли). Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

«Эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошёл в акваторию китайских островов Наньша в Южно-Китайском море. Фрегаты УРО ВМС Китая «Лючжоу» и «Лучжоу» провели проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение покинуть (морскую акваторию. — RT)», — цитирует РИА Новости Жэнь Гоцяна.

Ранее СМИ сообщили, что эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошёл в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона.