Михаил Порошенко вместе со своими сёстрами Евгенией и Александрой демонстрировали телезрителям, как правильно выполнять упражнения с медболом. 5 мая в интернете появилась фотография, на которой Михаил Порошенко стоит в футболке с надписью «Russia». Петр Порошенко высказал замечание своему сыну за «непатриотичную» футболку, однако сообщил, что снимок был сделан на Хеллоуин. На фотографии также изображены друзья молодого человека.