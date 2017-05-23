Главные события у вас в почте
Сын Порошенко одел "патриотичную футболку"
Младший сын главы Украины Петра Порошенко Михаил появился на телевидении в футболке с надписью «Ucraine». Молодой человек принял участие в программе своей матери Марины Порошенко «В ритме спорта». Видео опубликовано на YouTube.
Михаил Порошенко вместе со своими сёстрами Евгенией и Александрой демонстрировали телезрителям, как правильно выполнять упражнения с медболом. 5 мая в интернете появилась фотография, на которой Михаил Порошенко стоит в футболке с надписью «Russia». Петр Порошенко высказал замечание своему сыну за «непатриотичную» футболку, однако сообщил, что снимок был сделан на Хеллоуин. На фотографии также изображены друзья молодого человека.
Оставить комментарий