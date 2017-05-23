Главные события у вас в почте
Пентагон отказался считать Украину союзником
В США не считают Украину своим союзником. С таким заявлением выступил руководитель Разведывательного управления оборонного ведомства США генерал-лейтенант Винсент Стюарт. Его слова передает ТАСС.
«Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнёр, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной», — заявил Стюарт.
21 мая стало известно, что США откажутся от безвозмездного финансирования оборонных нужд Киева. Вместо этого американские власти будут предоставлять кредиты. Кроме Украины, подобные меры будут приняты в отношении Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама, Пакистана. В то же время безвозмездная военная помощь сохранится для Израиля, Египта и Иордании.
Оставить комментарий