Пентагон отказался считать Украину союзником

«Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнёр, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной», — заявил Стюарт.

21 мая стало известно, что США откажутся от безвозмездного финансирования оборонных нужд Киева. Вместо этого американские власти будут предоставлять кредиты. Кроме Украины, подобные меры будут приняты в отношении Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама, Пакистана. В то же время безвозмездная военная помощь сохранится для Израиля, Египта и Иордании.