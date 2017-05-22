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Трампа у Стены Плача высмеяли в Сети

22 мая Дональд Трамп посетил Стену Плача в Иерусалиме. Трамп стал первым действующим американским президентом, побывавшим у этой религиозной святыни. Это событие не осталось незамеченным в соцсетях и породило множество мемов.

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Публикация от Felipe Lima (@coachlima_hawaii)

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