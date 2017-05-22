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Трампа у Стены Плача высмеяли в Сети
22 мая Дональд Трамп посетил Стену Плача в Иерусалиме. Трамп стал первым действующим американским президентом, побывавшим у этой религиозной святыни. Это событие не осталось незамеченным в соцсетях и породило множество мемов.
Трамп делает закладку с секретной информацией для Лаврова. pic.twitter.com/KEB3ZNDfCl— Евгений (@ea_potapoff) 23 мая 2017 г.
Трамп передаёт Лаврову секретную информацию pic.twitter.com/APAjrOqDm4— R.N. (@Russky_narod) 23 мая 2017 г.
🍊👈🏽😳😂😂😂😜 #trumpwall #donaldtrump #trumpmemes #truestory 🙄☝🏼️
Публикация от Felipe Lima (@coachlima_hawaii)
Didn't Obama wiretap the Western Wall in preparation for Trump's visit? pic.twitter.com/PAkx1MJWsB— Jeremy Newberger (@jeremynewberger) 22 мая 2017 г.
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