Трампа у Стены Плача высмеяли в Сети

22 мая Дональд Трамп посетил Стену Плача в Иерусалиме. Трамп стал первым действующим американским президентом, побывавшим у этой религиозной святыни. Это событие не осталось незамеченным в соцсетях и породило множество мемов.

Трамп делает закладку с секретной информацией для Лаврова. pic.twitter.com/KEB3ZNDfCl — Евгений (@ea_potapoff) 23 мая 2017 г.

🍊👈🏽😳😂😂😂😜 #trumpwall #donaldtrump #trumpmemes #truestory 🙄☝🏼️ Публикация от Felipe Lima (@coachlima_hawaii) Май 22 2017 в 1:25 PDT