СМИ: Мэй выразит Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта

В понедельник вечером, сразу после теракта, СМИ со ссылкой на источники в американских силовых структурах начали сообщать о подробностях расследования, в том числе называли личность террориста, обстоятельства совершения преступления. В среду газета New York Times опубликовала фотографии предполагаемого взрывного устройства.

Свое беспокойство по этому поводу премьер намерена выразить американскому лидеру в ходе встречи на саммите НАТО , который состоится в четверг в Брюсселе. На саммите организации премьер также намерена призвать альянс присоединиться к коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" *, которая взяла на себя ответственность за взрыв.

По данным газеты Financial Times, в связи с публикацией неофициальной информации о расследовании теракта британские силовые ведомства могут ограничить с США обмен служебными данными, касающимися борьбы с терроризмом. Один из представителей силовых служб подтвердил изданию, что такая возможность действительно существует. По его словам, действия США ставят под угрозу жизни британцев.

Ранее глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что утечка информации о расследовании теракта в Манчестере вызвала у британских властей раздражение, МВД сделает все, чтобы этого больше не повторилось.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

*Террористическая организация, запрещенная в России.